La burla del juez Samuel Alito a líderes mundiales por cuestionar la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el derecho al aborto

25 minutos

"Lo que realmente me hirió fue cuando el duque de Sussex se dirigió a Naciones Unidas y pareció comparar la decisión cuyo nombre no se puede mencionar con el ataque ruso a Ucrania", agregó el juez.

"No me refiero a una decisión en particular o incluso a una serie de decisiones en particular, pero sí con el tiempo la Corte pierde toda conexión con el público y con el sentimiento público, eso es algo peligroso para una democracia", dijo Kagan en una conferencia en Montana,