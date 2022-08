Cuándo y cómo China perdió Taiwán (y cuál es el estatus actual de la "isla rebelde")

Aunque la posibilidad de la visita no era clara, varios medios estadounidenses informaron que Pelosi pretende llegar esta semana a la "isla rebelde", lo que la convertiría en la política estadounidense de más alto rango en viajar a la isla desde 1997.Los cuestionamientos de Pekín han llevado a que, según los reportes, la misma Casa Blanca le recomenda a Pelosi no visitar Taiwán. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo a los periodistas que "los militares creen que no es una buena idea", pero calificó la retórica china contra cualquier viaje como "claramente inútil e innecesaria".Si bien Estados Unidos mantiene lo que llama una "relación sólida y no oficial" con Taiwán, tiene vínculos diplomáticos formales con China y no con la isla.El viaje de Pelosi se produce también en medio de mayores tensiones entre Washington y Pekín, y en un contexto en el que China ha realizado varias incursiones aéreas y navales en la isla vecina.