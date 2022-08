Cómo se ve la guerra de Ucrania en la remota "fortaleza de Rusia", una de las zonas más pobres del país

"En nuestra familia, tenemos muchos jóvenes que están sirviendo allí", me dice una de las feligresas, Ludmila. "Dios no los abandonará. Definitivamente regresarán a casa".

Salgo del pueblo y me dirijo a la capital regional, Peskov. Cuando paso por delante de una base militar, me llama la atención el eslogan del cartel exterior: "¡Las fronteras de Rusia nunca terminan!".

"Me gusta Putin y lo que está haciendo", me dice. "Lo siento por él. No tiene descanso. En cuanto a Estados Unidos y todos esos otros alborotadores, solo quieren dividir a Rusia en partes. No entienden que no deben tratar de humillarnos".