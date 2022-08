Cómo el arresto en Rusia de la estrella del baloncesto Brittney Griner pone el foco en la "diplomacia de rehenes"

Meses más tarde, la estrella del deporte se declaró culpable de cargos relacionados con las drogas, aunque dijo que no tenía la intención de infringir ninguna ley.

Estos casos van en aumento: el Departamento de Estado no dice cuántos exactamente, pero constituyen "decenas" de los 64 rehenes en poder de extranjeros identificados por activistas.

"Las naciones están interesadas en usar a las personas como moneda de cambio política cuando no pueden obtener lo que quieren de otra manera en la mesa de negociaciones", le dijo a la BBC.

Pero la decisión de hacer pública una oferta para obtener la liberación de Griner fue un movimiento poco común, si no sin precedentes.

Unir fuerzas

"La voz de uno se pierde fácilmente", dijo Everett Rutherford, tío de Matthew Heath, un veterano de la Marina de EE.UU. que fue encarcelado en Venezuela por cargos de terrorismo y tráfico de armas en 2020. "La voz de muchos no se desecha tan fácilmente", agregó.

Familiares del infante de marina estadounidense detenido Matthew Heath, no saben cuánto más podrá soportar encarcelado.

"Mi hijo no va a sobrevivir si nuestro gobierno no lo trae a casa", dijo Connie Haynes, madre de Heath, con voz temblorosa. "No sé cuánto más puede soportar".