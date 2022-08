"Me hago dientes postizos con instrucciones de las redes": cómo la crisis de de dentistas en Reino Unido está impulsando prácticas peligrosas

"Hay veces que trato de ponerme (la dentadura) y no funciona. Me quedo sentada llorando y no puedo salir. No puedo salir de la casa con algo que no se vea más o menos bien. Es desmoralizador", dice.