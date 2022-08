Los desesperados esfuerzos de Rusia para reclutar nuevos soldados para la guerra en Ucrania

1 hora

Señal de desesperación

Rusia no publica cifras, pero funcionarios occidentales dicen que entre 70.000 y 80.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos desde que el gobierno del presidente Vladimir Putin lanzó su invasión hace seis meses.

El periodista de investigación Roman Dobrokhotov dice que la campaña de reclutamiento es una señal de desesperación por parte de las autoridades: "Este no es el tipo de soldados necesarios para una guerra victoriosa. El Kremlin todavía espera que la cantidad pueda ganar a la calidad . Que puedan captar a cientos de miles de personas desesperadas con sus deudas y simplemente arrojarlas a la zona de conflicto".

" La gente no ve este dinero ", dice. "Están regresando [de Ucrania] ahora y nos cuentan a los periodistas cómo fueron engañados. Esto también está influyendo en la situación, esta falta de confianza en nuestro gobierno, por lo que no creo que esta estrategia tenga éxito".

El hijo de Nina Chubarina, Yevgeny, dejó su pueblo en la región norte de Karelia para unirse a un batallón de voluntarios. Nina dice que a su hijo, que no tenía experiencia militar, le dieron un arma y lo enviaron directamente a Ucrania.

El dolor de los familiares

Recuerda haberle suplicado que no fuera a Ucrania. "Traté de disuadirlo. Lloré. Le dije: ' ¡Hay una guerra, te matarán! ' Él dijo: 'Mamá, todo estará bien'".

No todos están dispuestos a alistarse como Yevgeny.

Al viajar por este país, uno no tiene la impresión de que el pueblo ruso está totalmente detrás de la "operación militar especial", como le gusta llamarla al Kremlin.

El analista militar Pavel Luzin cree que la gente no está lista para sacrificarse por su presidente .

"El problema del Kremlin es que la mayoría de los rusos no están dispuestos a morir por Putin o por la restauración del 'gran imperio'. El reclutamiento no es posible en las circunstancias actuales porque no hay consenso civil en Rusia para la guerra.