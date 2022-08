Rodrigo Ventocilla: la polémica muerte de un estudiante de Harvard trans peruano tras ser detenido por la Policía en Bali

50 minutos

"Maltrato"

El portavoz policial declaró que fue hospitalizado después de que consumiera estupefacientes que no se le intervinieron en el registro que llevó a su detención y murió por "fallos de órganos en todo su cuerpo". Pero la familia acusa a las autoridades indonesias de no permitir un examen independiente del cadáver y asegura que no se han esclarecido las causas de la muerte.