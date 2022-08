El país donde las mujeres deben pedir permiso a los hombres para tomar una pastilla abortiva

53 minutos

Un récord contradictorio

Japón, por su parte, no solo tiene un historial pobre en materia igualdad de género, sino que ha sido extremadamente lento a la hora de aprobar medicamentos relacionados con la salud reproductiva de las mujeres.

Y si como la demora no fuera suficiente, la píldora anticonceptiva viene con restricciones, lo que la hace costosa y difícil de usar.

La decisión no tenía nada que ver con dar a las mujeres más control sobre su salud reproductiva. Más bien, se trataba de prevenir el nacimiento de personas "inferiores" .

"Es extraño, tuve que pedirle que usara anticonceptivos", relató a la BBC. "Y cuando decidió que no quería usar condón, necesité su permiso para abortar ".

Ota prosiguió diciendo: "El embarazo me pasó a mí y a mi cuerpo, pero necesité del permiso de otra persona. Me hizo sentir impotente. No podía tomar una decisión sobre mi propio cuerpo y mi futuro".