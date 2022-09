Cómo el "hombre de negro" fue desenmascarado por las mujeres rusas a las que aterrorizó en una comisaría de Moscú

1 hora

La mayoría de ellas no se conocían, pero a pesar de las circunstancias el ambiente era animado. Incluso crearon un grupo de chat en Telegram mientras viajaban por la ciudad hasta la comisaría de Brateyevo.

Los abusos fueron llevados a cabo por el mismo agente de paisano no identificado: alto, atlético, vestido con un polo de cuello negro. En el grupo de chat, le pusieron el apodo de "el hombre de negro".

"Si seguíamos viviendo como si no hubiera pasado, si publicábamos las (grabaciones) y pasábamos desapercibidas... lo más probable es que pensaran que podían volver a hacerlo y que quedarían totalmente impunes", dice Marina, una estudiante de 22 años.

Su imagen estaba grabada en sus memorias, pero no pudieron encontrar ningún rastro de él en los sitios web de la policía. Y sin nombre, las redes sociales eran un callejón sin salida. Tras más de quince días de búsqueda, estuvieron a punto de rendirse.

"Me puse a llorar. No me podía creer... que lo hubiera conseguido".