El texto íntegro del primer discurso del rey Carlos III como rey de Inglaterra

22 minutos

"Me dirijo hoy a ustedes con sentimientos de profunda tristeza. A lo largo de su vida, su Majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia, y tenemos una sentida deuda con ella, la mayor que una familia podría llegar a tener; por su amor, cariño, guía y ejemplo.

El rol y los deberes de la monarquía también se mantendrán, así como la particular relación del soberano y la responsabilidad hacia la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia en la que está profundamente arraigada mi propia fe.

En esa creencia, y los valores que inspira, he crecido para apreciar el sentido del deber a otros, y guardar el mayor respeto por las preciadas tradiciones, libertades y por responsabilidad de nuestra historia y nuestro sistema de gobierno parlamentario.

Como hizo la propia reina con esa devoción inquebrantable, yo también me comprometo solemnemente, en el tiempo restante que Dios me conceda, a mantener los principios constitucionales que están en el centro de nuestra nación.

Y vivan donde vivan en el Reino Unido, en los reinos y territorios alrededor del mundo, y sean cuales sean sus creencias u orígenes, procuraré servirles con lealtad, respeto y amor, como he hecho a lo largo de mi vida.

Mi vida por supuesto cambiará a medida que asumo mis nuevas responsabilidades. Ya no me será posible dedicar tanto tiempo ni energía a las organizaciones benéficas y asuntos que me preocupan profundamente. Pero sé que ese importante trabajo continuará en las confiables manos de otros.