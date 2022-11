"No conviertas mi Texas en California": el rechazo por la cantidad de californianos que se están mudando al bastión republicano por excelencia

"Don't Mess with Texas" es otra expresión común entre cierto sector.

"Eres bienvenido pero tienes que entender que esto es Texas y no California, y que no queremos que sea como California".

Alan Hufstutler, un ingeniero texano de 60 años, no lo puede decir más claro. Pero por si quedaran dudas, añade: "Si eso es lo que quieres tú, entonces será mejor que sigas de largo hasta cruzar la frontera del estado".

Está inmerso en una acalorada discusión en la red social Quora que lleva por título Don't California My Texas ("No conviertas mi Texas en California", se podría traducir), y pronto se le suman otros usuarios a reforzar su argumento.

Y es que no se puede perder de vista que hablamos de dos estados que se perciben como antagónicos, la liberal y siempre a la vanguardia California, y Texas, "la tierra de las libertades", paraíso de las armas y los impuestos bajos , bastión demócrata el primero y republicano el segundo, que simbolizan los dos extremos de lo que se conoce como la "guerra cultural" de Estados Unidos.

Pero el debate en internet no lo dice todo. Ni todo lo que dice es necesariamente así. Y hay mucha tela que cortar. Así que vayamos por partes.

El "éxodo" de californianos

Los que se van lo hacen, sobre todo, huyendo del alto costo de la vida, en particular de la vivienda , apunta McGhee. El precio promedio de una casa en california es de casi US$800.000, algo que solo un cuarto de los hogares podían asumir en el cuatro trimestre de 2021.

"Texas es el principal destino no solo porque la vivienda es más barata allí —también lo es en los otros estados mencionados—, sino porque es un estado grande que puede absorber a mucha gente, es demográficamente similar a California, con una economía creciente y muchos tipos de trabajos", explica McGhee.

"Elon me dice constantemente que le gustan las políticas sociales del estado de Texas", le aseguró Abbott al medio estadounidense.

Hoy gestiona Move to Texas From California! , un grupo de Facebook de 41.000 miembros que ayuda a californianos decepcionados de su estado a abrirse camino en la "tierra prometida".

— ¿Y escuchas mucho eso de Don't California My Texas ?

— Ay, Dios, sí, me lo dicen todo el rato. Parezco la modelo del cartel que llama a ello.

Ed Celis también lo escucha a menudo. "No la frase tal cual, pero sí la queja constante ", le dice a BBC Mundo.

Pero su experiencia en Texas no es tan buena como la de la familia Bailey y dice que no ve el día de volver al "estado dorado", con cuya cultura y políticas comulga más. "Porque yo, ante todo, me siento californiano", aclara.