Así es el complejo sistema de búnkeres nucleares que EE.UU. diseñó para proteger a su capital de una bomba atómica

1 hora

"Washington, D.C. fue un objetivo principal para la Unión Soviética y presumiblemente sigue siendo un objetivo principal para todas las potencias nucleares que tienen planes de guerra para atacar a Estados Unidos.", dice a BBC Mundo David Krugler, profesor de historia de la University of Wisconsin, Platteville, y autor de "This Is Only a Test: How Washington, D.C., Prepared for Nuclear War".