Isabel II: estas son algunas de las fotos de la reina en sus visitas a Estados Unidos y Canadá

52 minutos

El único presidente estadounidense elegido durante su reinado con el que no tuvo un encuentro fue Lyndon Johnson. El resto, desde Harry Truman hasta el actual presidente Joe Biden , todos conocieron a la monarca británica que más tiempo ha reinado.

"Ver una foto suya en el periódico de hoy frente a una parrilla asando codornices me recordó que nunca le envié la receta de los scones que le prometí en Balmoral", escribió la reina al año siguiente. "Ahora me apresuro a hacerlo y espero que sean un éxito".

Más tarde comentó que la ocasión fue una de las pocas apariciones públicas en las que sus críticos no lo interrumpieron.

En la cena, el presidente Ford y la reina bailaron The Lady is a Tramp ("La señorita es una vagabunda"), una elección quizás no muy afortunada, señalaron muchos comentaristas más tarde.