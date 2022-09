"Hace días que nos quedamos sin leche para los niños": la desesperada situación que se vive en China por el estricto confinamiento

"Han pasado 15 días, no tenemos harina, arroz ni huevos. Hace días que nos quedamos sin leche para los niños".

En Xinjiang, el confinamiento en la prefectura autónoma kazaja de Ili, cerca de la frontera con Kazajistán, que dura ya semanas, ha provocado que residentes desesperados acaben pidiendo ayuda en las redes sociales. En uno de estos vídeos, un hombre uigur abrumado por la emoción aseguraba que sus tres hijos no habían comido en tres días.

Sin comida ni medicinas

"No tengo dinero para comprar provisiones. Mi esposa está embarazada y tenemos dos hijos. Nos estamos quedando sin gas. Mi esposa necesita un chequeo médico", ha compartido otro residente de esta región, que tiene una población mixta de chinos han, kazajos y uigures.

En la provincia suroccidental de Guizhou, las autoridades cerraron una zona de la capital, Guiyang, sin prevenir a los residentes, lo que dejó a más e 500.000 vecinos encerrados en casa sin la posibilidad de prepararse. Según publicó el diario "The Guardian", se apagaron incluso los ascensores para que la gente no pudiera salir.

"No podemos comprar por internet porque no hay reparto, y los supermercados están cerrados. ¿Nos está tratando el gobierno como animales o es que quieren que nos muramos?", preguntaba un usuario, citado por "The Guardian", en la plataforma de microblogging Weibo, una de las principales redes sociales de China.