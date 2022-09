Cómo una historia en México me llevó a destapar el mayor escándalo del periodismo alemán

"Relotius era la persona más querida de todo el Spiegel . Amable, simpático, callado, humilde y ese cóctel era peligroso. Me estaba metiendo con alguien que no solo era genial y había ganado tantísimos premios, sino que la gente lo quería mucho", comenta a BBC Mundo Juan Moreno con motivo del estreno este jueves de la película basada en su libro "Mil líneas de mentira" .

Origen del escándalo

El problema surgió cuando llegó la hora de juntar el reportaje. "Había cosas que no cuadraban" , indica el periodista sobre su compañero que llevaba desde 2011 trabajando en Der Spiegel .

A lo raro que resulta que un periodista no incluya esa escena en un primer momento, hay que sumarle el hecho de que "es muy difícil conseguir que alguien confíe en ti y que hable, pero estar supuestamente tres días con alguien y que te deje presenciar un intento de asesinato me pareció muy extraño".

Además, investigando un poco, Moreno descubrió que los nombres de los milicianos Jaeger, Pain, Ghost y Spartan eran en realidad de un antiguo reportaje publicado en la revista estadounidense Mother Jones , Nailer de otro de The New York Times y Luger de cosecha propia de Relotius.

"Pero no me creyeron, pensaban que quería desacreditar al compañero y dejaron bastante claro que siendo yo autónomo como era, esto iba a tener consecuencias y no buenas", recuerda el periodista.