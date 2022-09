3 de los estudios más extravagantes de los premios Ig Nobel 2022

Los premios pretenden "celebrar lo inusual y honrar lo imaginativo", según sus organizadores, y están dotados cada uno de ellos con un billete de 10 trillones de dólares de Zimbabue, una moneda desaparecida en 2015 y cuyo total supondría hoy unos céntimos de dólar. Un premio económico en consonancia con el espíritu de los Ig Nobel, que no dejan de ser una parodia de los premios Nobel.

Están financiados por la revista satírica "The Annals of Improbable Research" , que desde hace 32 años elige los estudios más extavagantes de entre todos los publicados y revisados por revistas de prestigio. Se suelen entregar en la Universidad de Harvard con la presencia de verdaderos premios Nobel, pero este año, por tercera vez, la ceremonia fue virtual.

Premio de ingeniería a cómo girar un pomo

"No se puede girar un pomo de diámetro pequeño con los cinco dedos", concluye el equipo en el Boletín de la Sociedad Japonesa para la Ciencia del Diseño.

El trabajo puede haber inspirado el diseño de grifos o mandos de control de volumen con la forma adecuada, especuló Matsuzaki, pero añadió: "Por desgracia, no tengo forma de saberlo". Desde la publicación del trabajo en 1999, su interés académico se ha desplazado a las asas de los bolsos y las empuñaduras de los paraguas.

