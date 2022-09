Por qué los carteles en blanco se han convertido en una forma de protesta en Reino Unido tras la muerte de Isabel II

¿Resistencia satírica?

"No participo en una protesta y quiero demostrar que me llevarán a la comisaría, aunque no haya nada escrito en mi cartel y no esté gritando consignas", dijo el joven de 24 años a la prensa, según puede verse en el siguiente video del incidente.