Por qué hay división en Japón por el funeral de Estado del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe

1 hora

El funeral de Estado del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe, un honor reservado en un principio a la familia imperial, ha dividido a la sociedad japonesa y desatado fuertes protestas por el coste de la ceremonia, llevando incluso a un hombre a inmolarse.

Abe era muy admirado en el extranjero, pero era una figura que dividía dentro de su país. Muchos de los miles de manifestantes reunidos hoy cerca del parlamento japonés mostraron su enfado por el coste de US $ 10,7 millones del funeral en un momento en el que la economía japonesa se enfrenta a vientos en contra. Otros simplemente alegan que Abe no merece el raro honor de un funeral de Estado, según recoge el corresponsal de la BBC en Japón, Rupert Wingfield-Hayes.

"No podía quedarme en casa mientras gastan tanto dinero e invitan a tantos huéspedes mientras hay japoneses que sufren por el tifón de la semana pasada", dijo Ayaka Uehira, de 25 años, a poca distancia de donde se celebraba hoy el funeral, que ha atraído a miles de invitados, líderes locales y mundiales, especialmente de los aliados más cercanos de Japón.

Con pancartas y al grito de "no al funeral de Estado" , cerca de 2.500 personas, según cifras de los organizadores y medios locales, marcharon por las calles de Tokio. También se celebró una concentración en un parque, donde los manifestantes se dirigieron a una multitud bajo la vigilancia de los policías.

"Las cosas que hizo Abe como primer ministro de Japón, un país democrático, no son dignas de alabanza, no hay pruebas que demuestren que merezca la pena un evento así", dijo una manifestante sobre el que es segundo funeral de Estado a un ex primer ministro. El primero tuvo lugar en 1967, con la muerte de Shigeru Yoshida, el líder que condujo al país después del final de la Segunda Guerra Mundial.