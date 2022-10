"Se sentía como cuchillos dentro de mi": el polémico plan de control de natalidad implementando por Dinamarca a mujeres innuit de Groenlandia

"Realmente no sabía lo que era porque nunca me lo explicaron ni obtuvieron mi permiso".

"Tenía miedo. No podía decírselo a mis padres. Era virgen. Ni siquiera había besado a un chico", dice Naja, quien en ese momento vivía en Maniitsoq, un pequeño pueblo en la costa oeste de Groenlandia.

Naja dice que no se pidió permiso a sus padres y que sus compañeras de clase también fueron enviadas al hospital, pero no hablaron de eso porque "fue demasiado impactante".

Campaña

De estos, no está claro cuántos casos carecían de consentimiento o explicación adecuada.

Entre las afectadas había niñas de hasta 12 año s y varias declararon públicamente que no fueron debidamente informadas.

Algunas mujeres que no pueden tener hijos sospechan que el espiral es el culpable.

"Muchas mujeres me contactan", cuenta Naja. "Parece que cuanto más jóvenes eran las niñas, más complicaciones tenían. Es muy triste ".

"No tuve opción"

A Arnannguaq Poulsen le colocaron un espiral cuando tenía 16 años, no en Groenlandia sino en suelo danés.

"No me preguntaron antes del procedimiento y no tenía idea de qué se trataba, ni qué era el espiral", detalla.