Qué quieren decir los términos ultraizquierda y ultraderecha (y cómo se usan en la actualidad)

21 minutos

La redistribución, apunta Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III de Madrid, no solo atañe a la riqueza: "las propuestas políticas de la izquierda también tienden a profundizar en la democracia y buscan redistribur no solo dinero, sino también poder. Que los "muchos" tengan también más capacidad de decisión".

Derecha

En lugar de incidir en lo colectivo, la derecha "enfatiza más la libertad que se conoce en filosofía política como "libertad negativa", la libertad de que el Estado no me impida hacer cosas, que no me ponga trabas", explica Fernández Vázquez.