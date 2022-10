Pablo Lyle: declaran culpable de homicidio involuntario al actor mexicano en un juicio en Miami

Pero la fiscal Gabriela Alfaro convenció a los miembros del jurado. En sus alegatos finales repitió las palabras que Hernández habría dicho antes de caer mortalmente al suelo: "Por favor , no me hagas daño" .

¿Qué pasó el día del altercado?

¿Qué pruebas había?

Declaró que vio a Pablo Lyle "correr con agresión y los puños cerrados". La testigo afirmó que Lyle le dio el golpe a Hernandez después de que este "levantara sus manos para protegerse y gritara en español "No, no, por favor no me pegues".