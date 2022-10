"No tenía fuerzas para enterrar a mi hija, tuvimos que dejarla al costado del camino"

Sentado junto a la carpa improvisada de la familia, en la polvorienta llanura a las afueras de la ciudad de Baidoa, su agotada madre, Fatuma Omar, le dijo que no llore.

"Tus lágrimas no traerán de vuelta a tu hermano. Todo estará bien", afirmó.

" No puedo hacer el duelo por mi hijo. No hay tiempo . Necesito encontrar trabajo y comida para mantener con vida a los demás ", dijo Fatuma, mientras acunaba a su hija menor, Bille, de nueve meses, y se daba vuelta para mirar a su hija de seis años, Mariam, que tenía una tos áspera.

"No tenía fuerzas para enterrar a mi hija"

"Vi morir a mi hija (Farhir, de tres años) antes ante mí y no pude hacer nada", dijo Fatuma, quien caminó durante al menos 15 días con sus nueve hijos desde un pueblo llamado Buulo Ciir para llegar a Baidoa .

" La cargué en brazos durante 10 días. Tuvimos que dejarla al costado del camino. No tenía fuerzas para enterrarla. Podíamos escuchar a las hienas acercándose", continuó.

"No traje nada conmigo. No queda nada en casa. El ganado está muerto. Los campos están secos", agregó Habiba Mohamud, de 50 años, agarrando un pedazo de cuerda con una mano y reconociendo que nunca volverá a su pueblo.

"A veces nos faltan suministros. De hecho, es aterrador porque la gente está muriendo y no podemos ayudarla. Nuestro gobierno local no está manejando esto bien. No ha estado planificando para la sequía o para la llegada de familias desplazadas", afirmó el médico con visible frustración.