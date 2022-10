7 momentos clave que definieron la vida de Putin

1 hora

La práctica del judo, 1964

Uniéndose a la KGB, 1968

La caída del muro, 1989

A pesar de todas sus esperanzas, la carrera de Putin en el KGB nunca llegó a despegar. Era un sólido trabajador, pero no un gran líder . No obstante, se esforzó por aprender alemán, lo que le valió un nombramiento en las oficinas de enlace del KGB en Dresde en 1985.

El 5 de diciembre, una turba rodeó el edificio del KGB de Dresde. Putin llamó desesperadamente a la guarnición del Ejército rojo más cercana para pedir protección, y ésta respondió impotente "no podemos hacer nada sin órdenes de Moscú. Y Moscú no dice nada ".

Putin aprendió a temer el súbito colapso del poder central, y se propuso no repetir nunca lo que, en su opinión, fue el error del líder soviético Mijaíl Gorbachov: no responder con rapidez y determinación cuando se enfrenta a la oposición.

El programa "Petróleo por Alimentos", 1992

La invasión a Georgia, 2008

Las protestas en Moscú, 2011-13

Aislado por el covid-19, 2020-21

*El profesor Mark Galeotti es un académico y autor de varios libros, entre ellos"We Need To Talk About Putin" (Debemos hablar sobre Putin) y el nuevo"Putin's Wars" (Las guerras de Putin).