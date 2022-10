Zelensky habla con la BBC: "Están preparando a los rusos para la guerra nuclear"

48 minutos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que los funcionarios rusos han comenzado a "preparar a su sociedad" para el posible uso de armas nucleares, pero agregó que no cree que Rusia esté lista para usarlas.

"Hay que usar golpes preventivos", dijo refiriéndose a las sanciones, "no ataques".

El presidente Putin y otros altos funcionarios rusos han sugerido que armas nucleares, posiblemente armas tácticas más pequeñas, podrían usarse para defender esas áreas, aunque los funcionarios occidentales dicen que no hay evidencia de que Moscú esté preparado para hacerlo.

Discurso amenazante

Hablando en inglés en el despacho presidencial en Kyiv, el presidente Zelensky dijo: "Empiezan a preparar a su sociedad. Eso es muy peligroso. No están listos para hacerlo, para usarlas. Pero comienzan a comunicar. No saben si las usarán o no. Creo que es peligroso incluso hablar de eso".