Puente de Crimea: las diferentes teorías sobre qué (o quién) causó la explosión

Hay muchas teorías, no todas muy creíbles.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo que "no puede haber ninguna duda" de que la explosión del sábado fue concebida y llevada a cabo por los servicios de inteligencia de Ucrania.

Pero un examen minucioso de las imágenes parece mostrar que el camión no tuvo nada que ver con la explosión.

"He visto muchos IED [dispositivos explosivos improvisados] transportados por vehículos grandes en mi tiempo", me dijo un experto en explosivos del ejército británico retirado. "Esto no se parece a uno".