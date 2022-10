"Es una escalada estratégica para castigar a Ucrania": qué hay detrás de los nuevos ataques con misiles rusos contra Kyiv

4 horas

Una retaliación

"Nuestros militares no están atacando, no están bombardeando ciudades ni infraestructura civil. Todos nuestros misiles están apuntados hacia infraestructura energética, centros de comunicación y cuarteles militares", dijo Popov al programa World at One de la emisora BBC 4.