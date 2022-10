"Es una escalada estratégica para castigar a Ucrania": qué hay detrás de los nuevos ataques con misiles rusos contra Kyiv

48 minutos

Una retaliación

"Nuestros militares no están atacando, no están bombardeando ciudades ni infraestructura civil. Todos nuestros misiles están apuntados hacia infraestructura energética, centros de comunicación y cuarteles militares", dijo Popov al programa World at One de la emisora BBC 4.