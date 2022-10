"Parece changuito": los comentarios racistas por los que tuvo que dimitir una de las políticas latinas más poderosas de Los Ángeles

Entre otras frases despectivas, dijo que el hijo afroestadounidense del concejal Mike Bonin "parece changuito". Y lo comparó con un accesorio que su colega lleva "al costado". "Lo trae así, during the Black History month (…). Él trae a su negrito, like on the side".