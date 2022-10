"Temo la posibilidad de un conflicto nuclear. O una guerra interminable": ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Putin para ganar en Ucrania?

Permítanme hacer una aclaratoria antes de tiempo. No tengo una bola de cristal en el Kremlin. Tampoco tengo línea directa con Putin.

Cero rectificación

No hay duda de que el presidente ruso está bajo presión. Su llamada "operación militar especial" en Ucrania le ha salido muy mal.

Se suponía que iba a durar unos pocos días. Pero llevamos casi 8 meses y no se ve el final .

Para aumentar el número de tropas, el mes pasado el presidente Putin declaró una movilización parcial , algo que había insistido en que no haría. Mientras tanto, las sanciones siguen degradando la economía rusa.

No hay que suponerlo.

"Él es el líder autoritario de una potencia nuclear . Es el líder indiscutible de este país. Tiene unas fuertes creencias y percepciones que le vuelven loco. Ha empezado a creer que esto es existencial desde el punto de vista de la importancia. No sólo para él, sino para el futuro de Rusia", explicó.

Sin límites

"No creo que lo haga", dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, a la cadena CNN. "Pero creo que es irresponsable que hable de ello ".

Pero una "guerra interminable" requiere recursos interminables. Eso es algo que Rusia no parece tener. La oleada de ataques con misiles sobre ciudades ucranianas es una dramática demostración de fuerza, pero ¿cuánto tiempo puede mantener la Moscú?

"Además, desde el punto de vista militar, nadie ha dicho cuál sería el signo de la victoria final ( rusa ) . ¿Cuál es el símbolo de la victoria? En 1945 fue la bandera sobre Berlín. ¿Cuál es el criterio de éxito ahora? (Un estandarte) sobre Kyiv? ¿Sobre Jersֶón? ¿Sobre Járkiv? No lo sé. Nadie lo sabe", aseveró.

Barajando opciones

"Durante muchos años, el principal eslogan fue 'previsibilidad'. ¿Qué tipo de previsibilidad hay hoy? El concepto se ha acabado. Nada es predecible . Mis periodistas no saben si recibirán papeles de llamada a filas cuando lleguen a casa hoy", ilustró.

La decisión de Vladimir Putin de invadir Ucrania sorprendió a muchos. Pero no a Yavlinsky.

"Por ejemplo, destruyendo los medios de comunicación independientes. Empezó a hacerlo en 2001. La destrucción de las empresas independientes. Empezó en 2003. Luego, en 2014 y lo que ocurrió con Crimea y Donbás. Habría que estar ciego para no verlo ", señaló.

"El problema es que este sistema no creó una sociedad. Hay mucha gente muy buena en Rusia. Pero no hay una sociedad civil. Por eso Rusia no puede resistir", remató.