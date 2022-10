Cómo Xi Jinping fue acumulando poder hasta elevarse a "líder supremo" de China (y ser comparado con Mao Zedong)

1 hora

"Es irónico que, como actor político, Xi cumpliera religiosa y cuidadosamente el consejo de Deng Xiaoping de 'esconder la fuerza y aguardar el momento'. Sin embargo, cuando llegó al poder, demostró no ser el reformador que la gente podría haber esperado y ciertamente no demostró el tipo de continuidad que se preveía", agregó.

"No fue una campaña por 100 días, como es tradicional en China. Ni de seis meses o acaso un año, para eliminar a los delincuentes más atroces. Era un mecanismo para fortalecer su poder personal de forma sistemática, purgando a sus enemigos y creando una atmósfera de temor en los niveles más altos de la estructura del partido, al mismo tiempo que se ganaba la confianza de la población", apunta el ex secretario asistente para Asia de EE.UU.

"Juntando esas dos vertientes, Xi podía usar la campaña para sacar del camino a todos los altos funcionarios del partido que no estuvieran siguiendo su línea política o que no le resultaran útiles de otras maneras", dijo.

Economía y sociedad

Lucy Hornby, investigadora visitante del Centro Fairbanks de Estudios sobre China de la Universidad de Harvard y veterana ex corrresponsal del Financial Times en China, es crítica de estas medidas adoptadas por el gobierno de Xi durante la pandemia.

Una sociedad que favorece al líder fuerte

Desafíos de la concentración de poder

De hecho, pocos días antes del inicio del Congreso, esos importantes desafíos se hicieron evidentes con una protesta poco habitual en pleno centro de Pekín: una gran pancarta en la que se podía leer "No a los tests de covid. No a la Revolución Cultural, quiero reformas. No confinamientos, quiero libertad. No a los líderes, quiero votar. No seré un esclavo, seré un ciudadano".