Crisis de los misiles en Cuba: las armas en Turquía e Italia que propiciaron (y luego ayudaron a solucionar) el conflicto

1 hora

Fuente de la imagen, US Army, cortesía de Philip Nash

La versión "oficial", por lo tanto, que se ofreció a la prensa fue que Estados Unidos había conseguido doblegar la voluntad soviética plantando cara con dureza y autocontrol. Así quedó reflejada en las memorias de Robert Kennedy, " Trece días ", y de esta forma ha quedado en el imaginario colectivo gracias en parte a la épica del cine. La fuerza -y no la negociación- había ganado.

Contentar a los aliados

Estados Unidos aún no había logrado fabricar misiles intercontinentales con los que se pudiera alcanzar la Unión Soviética desde América. A lo máximo que habían llegado era a los 2.400-2.700 kilómetros, que era el alcance de los Júpiter.

El lanzamiento del primer satélite espacial soviético, el Sputnik 1, utilizó la misma tecnología de los misiles intercontinentales, que EE.UU. aún no había conseguido desarrollar.

El Sputnik generó una gran preocupación, no solo en EE.UU., sino también entre sus aliados, que no contaban con armas nucleares. Washington iba a la zaga, y "los miembros europeos de la OTAN temían que, si los misiles soviéticos y los estadounidenses tenían la capacidad de anularse mutuamente, la URSS podría invadir Europa occidental y Estados Unidos no vendría al rescate", argumenta Nash.