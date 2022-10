Quiénes son los hombres más poderosos de China ahora

Se les considera la élite de la élite dentro del partido. Ascender a la cima requiere con frecuencia no solo un historial político estelar , sino también habilidad para manejar rivalidades internas.

No es poco habitual ver grandes reestructuraciones en el Comité Permamente al término de cada mandato y esta vez no ha sido distinto.

No hay mujeres entre los nuevos 24 miembros del buró político, desde donde se perfila el comité permanente. Sun Chunlan, la viceprimera ministra del Consejo de Estado con décadas de experiencia, ha sido la única mujer en el último buro político , pero se ha retirado a los 72 años.

Análisis - Stephen McDonell, corresponsal de China

De hecho, su nuevo equipo está completamente lleno de sus allegados leales. No se ha incluido a nadie con la más mínima perspectiva distinta a la de Xi.

O peor, le parecerá a algunos que Xi no tiene un conocimiento sólido de la actividad económica y lo que se requiere para alcanzarlo. O al menos no lo ve como prioritario.

Una vez más, no hay mujeres en el comité de siete hombres en la cima del poder chino. Nunca ha habido una mujer en este comité y Xi Jinping no ha roto con esto. La única excepción fue Madame Mao durante el período de la Banda de los Cuatro, pero esa posición no era oficial.