Cómo China usa barcos pesqueros para reforzar sus ambiciones territoriales

1 hora

Son barcos pesqueros que casi no pescan y que, en ocasiones, ganan dinero solamente con echar el ancla y quedarse en el mismo sitio durante meses.

Entre pesqueros y milicianos

Aunque estas operaciones de pesca intensiva han creado malestar en los países que se sienten afectados, lo que ocurre en las islas Spratly es completamente distinto pues entre los barcos desplegados allí hay muchos que no pescan y, sin embargo, reciben pagos y ayudas por parte de las autoridades chinas.

Gregory Poling, director del programa del Sudeste Asiático y de la Iniciativa de Transparencia Marítima del Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede en Washington, afirma que los barcos chinos que operan en esta zona son considerados generalmente como parte de una milicia marítima.