El mundo se enfrenta a "la década más peligrosa" desde la Segunda Guerra Mundial, alega Putin

1 hora

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los miembros de la alianza "rechazan esta acusación" y que "Rusia no debe usarla como pretexto para una escalada".

Putin señaló a la ex primera ministra de Reino Unido Liz Truss por sugerir durante un evento de campaña en agosto que estaría lista para presionar el botón nuclear si las circunstancias lo requerían. Dijo que estaba sorprendido de que los aliados de Reino Unido no se opusieran: "¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Guardar silencio? ¿Pretender que no lo escuchamos?".