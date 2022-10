Tragedia en Seúl: cómo se produjo la tragedia en Corea del Sur en la que murieron 150 personas

35 minutos

"Siempre vamos a este callejón", comentó. "No sé por qué, pero siempre hay buenos bares y gente disfrazada".

"La gente empezó a empujar por detrás, era como una ola, no se podía hacer nada", recordó. "Aunque estuvieras parado, alguien te empujaba por detrás y por delante".

"Yo estaba en el escalón viendo cómo sucedía todo, la gente dando sus últimos respiros... Me sentí impotente al ver a esas personas asfixiándose".

"No pudimos hacer nada, ese fue el principal trauma"

"Me decían cómo sujetarles la cabeza y abrirles la boca, y cosas así. Yo intentaba ayudar pero ellos también estaban muertos. Tengo que decir que toda la gente que traían para hacer la RCP, la mayoría ya no respiraba, así que no se podía hacer nada."