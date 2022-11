"Son demasiados y vienen a aprovecharse": el radical mensaje que atrae a latinos hacia la derecha conservadora en EE.UU.

34 minutos

Un joven con una camiseta que dice "Latinos for America" asiste a un acto de campaña de Monica de la Cruz y Mayra Flores en la Universidad Drafthouse en McAllen, Texas.

"En todas partes hay reglas, ¿no? ¿Qué quieren, las puertas abiertas? Nuestros abuelos, nuestros padres vinieron por la vía legal, siguiendo las normas. ¿Por qué ellos no? Llegan aquí a aprovecharse, porque para ellos todo es gratis".

Giro que empieza con Trump

"Puso las discusiones culturales en un segundo plano y la contienda se centró en la economía, porque la covid golpeó muy duro, y eso les dio a los republicanos un espacio que no habían tenido en esta población".

"Frontera cerrada, familias seguras"

Sus primeros años no difieren mucho de los de millones de mexicanos que buscan en el norte una vida mejor: trabajó junto a sus padres en la recogida de algodón en los campos de Memphis, Texas.

"La triple amenaza"

Así comienza la conversación con Myriam Gonzalez, la conductora de Uber nacida en Reynosa, México, y que lleva dos décadas viviendo en McAllen, mientras me lleva a un parque desde el que se puede acercar a escasos metros del muro de Trump.

— Personalmente no me afecta, y tampoco creo que vengan a quitarnos empleo. Hacen trabajos que generalmente los ciudadanos estadounidenses no quieren hacer.