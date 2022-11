Cómo una atracción turística en India se convirtió en una trampa mortal que dejó decenas de muertos

30 minutos

Los minutos antes del desastre

En su cama de hospital con un yeso alrededor del cuello, Mahesh me dijo que cuando se acercaron al puente, pudieron ver que estaba abarrotado.

Pero muchos otros no lograron sobrevivir y el desastre ha destruido a muchas familias cuyos miembros murieron mientras paseaban por el río.

Acusaciones por las reparaciones

Muchas personas ahora se preguntan cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud y por qué no se evitó.

"Nada le pasará al puente durante los próximos 8 a 10 años. Y si se usa de manera responsable, el puente no necesitará reparaciones durante 15 años", señaló Patel, según lo el diario Times of India.

En una conferencia de prensa el miércoles, el fiscal HS Panchal señaló que los dos contratistas a quienes la empresa les había dado trabajo de metalurgia no estaban "calificados" para la tarea.

Un informe forense presentado en la corte señaló que el piso del puente fue reemplazado en el momento de la renovación, pero sus cables no, y que los cables viejos no podían soportar el peso del piso cambiado.

Oreva también fue acusada de otros errores, como no obtener el permiso de las autoridades para operar el puente.

El jefe municipal local, Sandipsinh Zala, le dijo a los periodistas el lunes que Oreva no había recibido un certificado de seguridad antes de reabrir el puente.

Zala no contestó nuestras llamadas ni respondió a nuestros mensajes, pero un asistente en su oficina me dijo que Oreva obtuvo un contrato de la administración del distrito para gestionar el puente en 2008.

¿Quién tiene la culpa de la aglomeración?

"Hubo miles de personas visitando el puente todos los días desde que se reabrió, por lo que las autoridades no pueden decir que no sabían nada porque Oreva no les pidió permiso".