El cruel asesinato de un joven aborigen que pone de relieve el problema del racismo en Australia

La policía no ha descartado imponer más cargos contra Brearley o contra otras personas.

Aumenta la indignación

Sin embargo, no hay nada que sugiera que Cassius y sus amigos hubieran estado involucrados en ese incidente, según la policía, ni indicación alguna de que conocían a sus supuestos atacantes.

Los agentes están investigando declaraciones de que los jóvenes fueron abusados racialmente antes del ataque, pero el comisario de la policía, Col Blanch, pidió a la comunidad no especular sobre un motivo ni "sacar conclusiones apresuradas".

Los líderes de la comunidad Noongar escribieron una carta abierta en la que expresaron: "Cassius no se encontraba 'en un lugar equivocado a la hora equivocada'. Estaba en su uniforme escolar con sus amigos en plena luz del día".

No obstante, la muerte ha generado una respuesta de dolor e indignación. Miles de personas han participado en vigilias conmemorando a Cassius en más de una veintena de lugares por toda Australia, con eventos realizados también en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

"Siempre le he dicho [a mi hijo]: ''Eres un niño indígena -te van a mirar y pensar todas estas cosas horrorosas. Simplemente trata de pasar desapercibido'", le contó al programa The Point , de la Televisión Indígena Nacional.

"Una mancha en la nación"

La abogada de derechos humanos Hannah McGlade dice que eso le recuerda otras muertes: Louis St John Johnson, de 19 años, in 1992; Cleon Jackman, de 14, in 1999; y Thomas 'TJ' Hickey, de 17, in 2004.