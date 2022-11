John Fetterman: el político tatuado, rockero y con secuelas de un infarto que logró arrebatar a los republicanos un escaño crucial en el Senado de EE.UU.

Suena a todo volumen "Back in Black" de AC/DC y un hombre de 2,03 metros de altura y 120 kilos de peso asciende sonriente al estrado para celebrar su victoria en las elecciones de medio mandato por Pensilvania.

Con los brazos llenos de tatuajes , una poblada perilla y sudadera negra de capucha, no tiene el aspecto habitual de un senador electo de Estados Unidos.

"El alcalde más 'cool' de EE.UU."

Su inconfundible aspecto físico y los programas de reinserción juvenil que impulsó en Braddock, que incluían proyectos artísticos y culturales, le sacaron del anonimato al atraer la atención de medios internacionales como The New York Times o The Guardian.