“Fue probablemente el mayor acto de amor colectivo en defensa de la naturaleza": 20 años del Prestige, la mayor catástrofe ambiental de la historia de España

1 hora

El accidente

El hundimiento

La marea negra y "los hilillos de plastilina"

Mueren miles de aves

Voluntarios acuden en masa a limpiar la costa

"Yo no soy mucho de llorar, ni de exteriorizar", explica el pescador Rogelio Santos. "Pero derramé lágrimas a mansalva, aún me emociono ahora mismo, viendo la solidaridad de toda esa gente" , recuerda.

" Se me caían las lágrimas de ver cómo se volcó todo el mundo . Creo que no se recuerda nada igual en España. Aquí venían extranjeros, autobuses de gente de Valencia, de Barcelona, de toda España y de fuera de España", rememora Santamaría.

Ayudas a los pescadores

"Las autoridades españolas se hacían cargo de reclamar a la empresa daños y perjuicios y ellos se encargaban de adelantar la indemnización previa, pero debíamos firmar por escrito que no íbamos a hacer ninguna otra reclamación", explica Rogelio Santos, que estuvo seis meses sin salir al mar. "Pero yo no me sentí indemnizado, ni creo que se indemnizara a la sociedad gallega, ni a Galicia, porque no fue solo un daño para los que trabajamos en el mar".