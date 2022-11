Qué le espera a la basquetbolista Brittney Griner en la colonia penal rusa donde está recluida

1 hora

Tipos de cárceles rusas

Vivir en un centro de reclusión

La condena de Griner no sorprende a nadie en Rusia: el 13,5% de todas las sentencias en 2021 fueron dictadas por posesión, contrabando o tráfico de drogas ilícitas . Para las mujeres ese número sube al 42%, aunque no todas son castigadas con privación de libertad.

Ese tipo de violencia no tiene lugar en las cárceles de mujeres, pero Olga Podoplelova, de la ONG "Rusia tras las rejas", dice que igual la vida de las reclusas no es fácil.

Las obligaciones de los presos

"Trabajé como costurera y hay una ley: si no cumples con la tasa de producción, te golpean", dijo la ex presa Irina Noskova al medio ruso The New Times en 2013.