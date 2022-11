"Tuve que escoger entre mi esposo y mis hijos": la mujer que se vio obligada a huir de China por la persecución política

Geng He lleva años levando a cabo campañas para despertar consciencia sobre la situación de su esposo.

Geng He ha sufrido persecución, vigilancia y la ruptura de su familia, todo simplemente por el hombre con el que se casó. Su historia revela el lado oscuro de la China de Xi Jinping, quien acaba de asegurar un tercer mandato en el cargo.

Geng He recuerda exactamente dónde estaba cuando se dio cuenta de lo verdaderamente abrumador que es el poder del Estado chino: había llevado a su hija Grace a un salón de belleza en Pekín para un corte de cabello.

Al principio, Geng He no entendía qué estaba pasando ni quiénes eran las personas que se la estaban llevando a ella y a su hija. Preguntó si podían terminar el corte primero. La respuesta fue un "no". Había más oficiales en la calle afuera; otros las esperaban en su bloque de apartamentos.