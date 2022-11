"Es como resucitar a quienes no saben que se están muriendo": las personas que evitan muertes por sobredosis en EE.UU.

23 minutos

"Es como si de repente alguien pulsara el interruptor y te quedaras a oscuras . Aunque la reflexión la hago ahora, porque en ese momento no me daba cuenta de nada", recuerda este oriundo de Tennessee que vive hoy en California y recién cumplió los 30.

El antídoto

Los opioides son unos compuestos que suelen prescribirse para tratar el dolor. Aunque muy adictivos , son de uso común, y su consumo con fines no terapéuticos también está extendida, debido a la sensación de euforia que provocan.

Es, pues, un antídoto que, si se administra a tiempo, revierte por completo los efectos de una sobredosis por opioides, mientras que "prácticamente no tiene ningún efecto" en las personas que no han tomado dichas sustancias, subraya la OMS.

"Introdúceselo en la nariz y pulsa"

Una de las organizaciones que recibe la naloxona para distribuirla directamente es A New PATH (por Parents for Addiction Treatment and Healing, o Padres para el Tratamiento de la Adicción y la Cura).