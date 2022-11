Angela Merkel reconoce que no tenía poder suficiente para influir sobre Putin

La excanciller de Alemania Angela Merkel defendió su política hacia Moscú antes de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, diciendo que ya no contaba con el poder suficiente para influir sobre el presidente Vladimir Putin.

"Pero no tenía el poder para lograr mi propósito", le contó a la revista alemana Spiegel .

Poder "blando"

El parlamentario alemán Roderich Kiesenwetter, un experto en política exterior del Partido Demócrata Cristiano (CDU) de Merkel, está entre los que afirman que ella sabía que Putin buscaba dividir y debilitar a Europa, pero que creía que el "poder blando" -y no la confrontación directa con Moscú- era la mejor estrategia.

En Minsk se logró un acuerdo de cese el fuego después de que Rusia se anexara la península ucraniana de Crimea en 2014 y durante la guerra ejecutada por terceros en la región de Donbás. Pero puntos clave no se implementaron , como el desarme y la supervisión internacional.

Merkel afirmó que no lamentaba haber dejado el poder en diciembre porque sintió que su gobierno no estaba logrando progresar, no sólo en la crisis de Ucrania, sino también en los conflictos en Moldavia, Georgia, Siria y Libia, todos los cuales involucraban a Rusia.