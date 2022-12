Los jóvenes que quieren unirse al Estado Islámico para huir de la pobreza

49 minutos

"Estaba estudiando la sharía (ley islámica), y día tras día nos hablaban de la yihad", asegura Ahmed. "Nos hablaron de Irak y del grupo Estado Islámico (EI). Nos encantó el EI, porque era famoso. Un hombre en la cárcel se puso en contacto conmigo y me dijo: 'te voy a enviar allí'".

"Quería unirme al Estado Islámico y ser muyahidín porque no podía hacer frente a la crisis aquí", responde el joven. "De esa forma me acercaría a mi Dios y viviría cómodamente, y no estaría siempre preocupado por el costo de vida".