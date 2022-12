Qué dice el Corán sobre la homosexualidad y por qué esta se castiga en el mundo musulmán

En Qatar, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo puede acarrear una pena de hasta 7 años de cárcel. Y no es el país más duro.

El Corán

Primero hay que aclarar que "el Corán no es un libro de leyes taxativo, sino un conjunto de textos que se presta a la interpretación", le explica a BBC Mundo la española Susana Mangana, directora de la cátedra de Islam y mundo árabe de la Universidad Católica del Uruguay.

Pese a esto y a otras alusiones en el mismo episodio, el Corán "es ambiguo, no habla directamente de la homosexualidad ni del castigo que deben sufrir los homosexuales", según Mangana.

"Si el tema de la homosexualidad hubiera sido claramente atajado por el Corán no existiría debate, porque si está en el Corán no se puede negar. Un musulmán no puede ir en contra del propio libro sagrado", sentencia la académica española.