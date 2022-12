China da marcha atrás en sus políticas más estrictas contra el covid tras las protestas

54 minutos

Ya no se pedirán tests negativos en la mayoría de los sitios públicos y las personas infectadas podrán aislarse en casa.

Además, ya no se pedirán tests negativos en la mayoría de los sitios públicos y se podrá viajar más libremente dentro del país.

Much as personas expresaron alivio por los cambios repentinos, aunque también inquietud .

"¡Finalmente! Ya no me preocuparé por infectarme o que me saquen de mi casa por ser un contacto cercano", escribió un usuario en las redes sociales chinas.