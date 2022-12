"Les trata como basura": las duras críticas contra Musk tras despedir a parte de su equipo de limpieza

"Solo puedo decir que no tengo dinero para pagar el alquiler", afirma a la BBC el mexicano Julio Alvarado que hasta esta semana se encargaba de limpiar la sede de Twitter en San Francisco. "No voy a tener seguro médico. No sé qué voy a hacer".