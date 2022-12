"La única forma de sobrevivir en un país de hombres era convertirse en uno": la vida de las últimas "vírgenes juradas" de Albania

1 hora

Ayudar a su familia

"Él se preocupaba mucho por las hierbas medicinales y me transmitió sus conocimientos. Y me gustaría que mi sobrina Valerjana heredara esta práctica, aunque ella haya elegido otro camino", dice Duni.

Situación actual

"Me dijo que su marido no le permitía seguir estudiando y que tenía que escuchar a su marido, quedarse con él y obedecerle".

Lucha de la mujer

"Hoy las chicas no tenemos que luchar para convertirnos en hombres", dice. "Tenemos que luchar por la igualdad de derechos, pero no convirtiéndonos en hombres".

Estatus social especial

Libertades solo para hombres

"Nunca me he relacionado con mujeres, sino siempre con hombres. En los bares, fumando...", dice Drande, una burrnesha que vive en la ciudad costera de Shengjin y que se refiere a sí mismo en masculino.

"Siempre me he sentido como un hombre".

"Allá donde iba, recibía un respeto especial y me sentía bien. Me respetaban como hombre y no como mujer... Así me sentía más libre", indica.