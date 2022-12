Irán ahorca en público al joven Majidreza Rahnavard, la segunda ejecución en menos de una semana por las protestas

La familia de Rahnavard no estaba al tanto de que lo iban a ejecutar, según activistas del colectivo de oposición 1500tasvir.

"Confesiones forzadas"

Detención de Rahnavard

En las imágenes, dice que no niega haber atacado a los miembros de Basij, pero que no recuerda los detalles, porque no se encontraba en un estado mental adecuado.